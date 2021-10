Titulaire hier soir en défense centrale de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, William Saliba est revenu sur sa prestation après le match nul et vierge.

« On a été concentrés. Ils étaient dangereux même à dix. On a su garder la cage inviolée et c’est le plus important. Il y a un petit regret, même si on ne crache pas sur ce match nul. C’est quand même le Paris Saint-Germain. Il y a eu des occasions de part et d’autre. On espérait marquer avec le carton rouge. On n’a pas su le faire, mais on n’a pas pris de but. L’ambiance était magnifique, c’était mon premier Classique. C’est le plus beau match de ma carrière, dans un stade rempli. C’est magnifique. C’était presque le match parfait, mais on aurait voulu la victoire. » A déclaré le footballeur de 20 ans auprès de la chaîne officielle du club.