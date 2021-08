Arrivé cet été en prêt à l’OM, William Saliba a expliqué face aux médias la raison de son acclimatation expresse.

Après un prêt convaincant du côté de l’OGC Nice la saison dernière, William Saliba reste en Ligue 1 cette saison, mais dans les rangs de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central de 20 ans arrive en provenance d’Arsenal et il s’est déjà rapidement intégré au groupe phocéen. De passage en conférence de presse ce jeudi, l’ancien Stéphanois est revenu sur ses premières semaines à Marseille.

« Je suis venu en cours de préparation, j’ai déjà deux semaines et demie dans les jambes. J’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, on m’a mis dans le bain directement. Le coach et le staff m’ont très bien accueilli. On a vu la semaine dernière que ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas eu des supporters au stade. Il y avait tellement une bonne ambiance alors que le stade n’était pas rempli. Ça fait du bien. […] L’OM, c’est un des meilleurs clubs de France, avec une ferveur incroyable, beaucoup de supporters partout en France, pas uniquement à Marseille. Quand on porte ce maillot, on se doit de le mouiller et de jouer à fond quoi qu’il arrive. »