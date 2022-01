Titulaire hier soir en 16es de finale de la Coupe de France avec l’OM face à l’équipe de National 2 de Chauvigny, William Saliba est revenu sur la performance des Olympiens et il valide cette dernière.

« C’était le premier match de l’année. On savait que ça pouvait être un match piège. On les a respectés jusqu’au bout. C’est un bon match. Félicitations à Chauvigny pour son parcours. Il ne fallait pas les prendre de haut. Il fallait tout donner et les jouer comme si c’était une équipe de Ligue 1. C’est ce qu’on a fait. » A terminé le défenseur central de l’OM en zone mixte après le match.