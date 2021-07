Pablo Longoria réalise des merveilles cet été. Entre les arrivées et les départs, faisons le bilan de ce mercato estival.

Saliba, Gerson, Luan Peres, Pau Lopez, Guendouzi, Under, Gerson, De La Fuente… ils sont tous arrivées cet été sur la cité Phocéenne. Mais en plus de se construire un effectif très alléchant, l’OM s’est débarrassé de quelques indésirables.

Strootman mais aussi Perrin et Khaoui sont partis. Les gros salaires de Germain et Thauvin ne font plus partie des comptes non plus. Tout cela permet à Longoria de rêver encore plus grand.

Avec Giovanni Simeone en tête, l’OM place ses pions. Mais ce n’est pas tout, Valentin Antov, international bulgare est aussi dans le viseur de l’OM. Que pensez-vous du mercato Olympien ?