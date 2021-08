Recrue de l’Olympique de Marseille, William Saliba évoque son transfert et précise que la demande est venue directement de lui-même.

« J’ai juste parlé avec Pablo et le coach et j’ai été convaincu de venir ici, avec un stade en feu. Je ne trouve pas que je suis parti trop tôt en Angleterre. J’ai choisi l’OM car c’est le bon choix. J’ai poussé pour venir ici. On verra bien ce qu’il se passera la saison prochaine. Arsenal voulait que je reste en Angleterre mais j’ai poussé pour venir. » A expliqué l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne avant de disputer le premier match de la saison et le déplacement à Montpellier.