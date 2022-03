Jérôme Rothen, consultant RMC Sport, était l’invité de BFM Marseille où il a été interrogé sur les sélections de Matteo Guendouzi et William Saliba en équipe de france. Selon l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, les deux joueurs représentent l’avenir de cette sélection.

Matteo Guendouzi et William Saliba vont-ils participer à la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l’équipe de France ? Les deux hommes qui sont entrés en jeu, vendredi soir, lors de la victoire, 2-1, des bleus contre la Côte d’Ivoire, méritent actuellement leur sélection et peuvent espérer une place pour le mondial Qatari, selon Jérôme Rothen.

« William Saliba est une très bonne recrue. Je l’imaginais bien sûr en tant que futur Bleu. Didier Deschamps a pensé à lui assez vite. Cela prouve aussi la bonne tenue de l’Olympique de Marseille cette année et surtout le niveau de ce joueur, qui a fait que progresser tout au long de l’année. C’est un véritable roc pour l’Olympique de Marseille. Guendouzi ? Il est dans la continuité de ces derniers mois. La confiance du sélectionneur, il l’a eue depuis un bon bout de temps, même avant qu’il ne soit à l’OM. Cela s’est confirmé à Marseille et il montre des valeurs importantes qui lui sont propres. Ces deux joueurs méritent leur sélection et c’est aussi certainement le futur de l’équipe de France. Il faut travailler pour la Coupe du monde, mais aussi après », a confié l’ancien numéro 25 du Paris Saint-Germain au micro de BFM Marseille.

En attendant, Matteo Guendouzi et William Saliba affronteront l’Afrique du Sud, le 29 mars, avant de rentrer à Marseille pour participer à la fin de saison où ils peuvent espérer remporter une coupe d’Europe.