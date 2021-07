Le mercato XXL de l’OM se poursuit avec l’arrivée en prêt de William Saliba.

L’Olympique de Marseille vient d’annoncer ce jeudi la signature de William Saliba. Passé par Saint-Etienne et Nice, le défenseur central de 20 ans est prêté une saison par le club d’Arsenal. Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et Pau Lopez, William Saliba est la huitième recrue olympienne du mercato estival 2021.

« Doté de qualités physiques hors du commun (William mesure 1m93), il est intraitable dans les duels au sol et aériens. Il possède également une excellente vision du jeu, un très bon placement ainsi qu’une grande qualité de relance. Associées à une bonne technique, toutes ces qualités font de lui un grand espoir du football français. William Saliba mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs », peut-on lire dans le communiqué officiel du club.