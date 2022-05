Toujours dans le flou concernant son avenir, William Saliba a encore fait une belle déclaration d’amour à l’OM hier soir.

Dans un entretien accordé à Amazon Prime Vidéo et diffusé hier soir juste avant la défaite de l’Olympique de Marseille dans l’Olympico face à Lyon (0-3), William Saliba a évoqué son avenir. Toujours sous contrat avec Arsenal, le défenseur de 21 ans a bien l’intention de revenir dans le sud de la France le plus tôt possible. Reste à savoir si Pablo Longoria trouvera un terrain d’entente avec les Gunners afin de boucler un transfert dès cet été.

« L’OM c’est plus qu’un club, c’est une famille. Ça me ferait plaisir de revenir ici quoi qu’il arrive, ce n’est pas comme si je savais que je n’allais pas revenir. C’est Marseille quoi, c’est mon club. »