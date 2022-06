International français depuis cette saison, Mattéo Guendouzi persiste concernant le prochain club de William Saliba et il pense que le défenseur central d’Arsenal peut faire son retour à Marseille.

« Maintenant, il (Saliba) a l’OM dans son coeur et je suis sûr qu’il reviendra à Marseille la saison prochaine. Je vais donc essayer de le pousser à nouveau pour qu’il reste avec nous », a-t-il lancé sur TF1. Prêté par Arsenal à l’OM lors de la dernière saison, il a été élu meilleur espoir du championnat en fin de saison et a déclaré sa flamme au club olympien à plusieurs reprises. Pour le moment, Saliba est à Arsenal et il devrait malgré tout jouer sous le maillot des Gunners dès la saison prochaine.