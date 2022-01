L’Olympique de Marseille a prêté avec une option d’achat de 5 millions d’euros son joueur Jordan Amavi à l’OGC Nice. Une très bonne idée selon Jérôme Rothen.

« C’est bien pour Jordan Amavi. Il retourne à Nice, il connaît le contexte. Il est dans une équipe qui tourne assez bien. Il va avoir du temps de jeu parce que Nice a perdu Hassane Kamara, qui a signé à Watford. Je trouve que sa situation à l’Olympique de Marseille était quand même incroyable. Il aurait mérité d’avoir un peu plus de temps de jeu. Il n’a pas été bon ? D’accord, mais ils l’ont prolongé il y a moins d’un an, c’était au printemps. Ils lui ont donné deux matchs et en plus ils le jugent après un seul match, » a déclaré le consultant sur les ondes de RMC.