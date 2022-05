Pour Kevin Guedj, l’OM doit absolument prolonger Valentin Rongier, l’homme à tout faire de Jorge Sampaoli.

Invité sur du débat FCM ce vendredi, Kevin Guedj a pointé du doigt la priorité de l’Olympique de Marseille pour la saison à venir : prolonger le contrat de Valentin Rongier.

« Moi je le re signe encore 2 ans, jusqu’en 2026 tu le fais signer. Le mec il se bat, il joue tous les postes comme Nacho au Real Madrid, c’est un des joueurs les plus importants. Rongier cette année, il t’a prouvé qu’il en avait (…) Moi Rongier quand j’ai vu arriver tout le monde au milieu, je me suis dis il va passer une saison compliquée le pauvre, au final, il a joué tous les matchs. Au milieu, t’as Guendouzi, Gerson, Kamara qui peut pas jouer et Gueye, il est incroyable Rongier cette saison. »