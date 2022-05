Face aux médias, Valentin Rongier a pratiquement confirmé qu’il évoluerait sous les couleurs de l’OM la saison prochaine.

De passage en conférence de presse ce jeudi, alors que l’Olympique de Marseille ira à Rennes ce samedi (21h) pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, Valentin Rongier en a profité pour évoquer son avenir au club phocéen.

« Je me sens bien à l’OM, je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression, je prends énormément de plaisir. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait, mais aujourd’hui je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs », a confié l’ancien Nantais, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024.