Valentin Rongier est revenu sur son nouveau rôle qu’il occupe sous les ordres de Jorge Sampaoli, autrement dit latéral droit en phase défensive.

« C’est un petit peu compliqué pour moi d’occuper ce poste, avec deux positions en une. Quand on défend, je me situe comme un latéral droit et quand on a le ballon, le coach me demande d’être dans l’entrejeu. Ce sont différents repères. Le plus dur c’est dans les transitions, quand on perd la balle, de me repositionner surtout face à des joueurs rapides. C’est nouveau pour moi. Le coach essaie de me donner des consignes, je mets du temps à trouver mes repères, mais il y a du mieux match après match, entraînement après entraînement, on essaie de s’adapter. Si le coach met Bouba (Kamara) ou moi à ce poste-là, c’est qu’il pense que nous avons les capacités de le faire. On verra au fil des matchs. » A admis le Marseillais dans les colonnes de « La Provence. »