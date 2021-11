Valentin Rongier, 26 ans, titulaire à l’Olympique de Marseille cette saison évolue à un double poste entre le milieu et la position de latéral droit. Une fonction essentielle au dispositif de l’entraîneur Jorge Sampaoli selon le milieu de terrain de formation invité de l’After foot sur RMC.

« Pour lui, c’est un poste qui équilibre l’équipe, a expliqué l’ancien Nantais à la radio RMC. Il veut qu’on ait une base de quatre joueurs quand on défend, car d’après lui trois c’est trop léger, surtout en Ligue 1 avec les flèches qu’on a dans notre championnat. Et après, mon rôle en phase offensive, c’est pour avoir deux pointes basses au milieu, et favoriser les transitions. »Un poste « exigeant » pour Rongier, qui a dû assimiler « les replis défensifs » en tant que latéral.

Dimanche soir, Valentin Rongier et ses coéquipiers se déplaceront sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour le choc de cette quatorzième journée de Ligue 1.