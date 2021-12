Très satisfait de son début de saison, Rongier semble heureux sur le côté droit de la défense de l’OM.

Interrogé cette semaine au micro de RMC Sport au sujet de son début de saison, Valentin Rongier a également expliqué comment il a réussi à convaincre Jorge Sampaoli de lui laisser sa chance dans un rôle de piston droit totalement inédit pour l’ancien Nantais.

« Je suis content de mon début de saison. L’année dernière, quand le coach est arrivé, j’étais blessé. Il a dû composer sans moi et je pense d’ailleurs qu’au début de saison, il n’avait pas une grande confiance en moi. J’ai dû montrer pendant la préparation qu’il fallait compter sur moi. Je pense que j’ai réussi à lui prouver que je pouvais aider l’équipe à ce poste un peu particulier, ce poste hybride où en phase défensive je suis latéral droit et en phase offensive je suis milieu de terrain. Sampaoli a une philosophie de jeu vraiment intéressante, notamment dans les ressorties de balle, on comprend ce qu’il veut faire, et comment il veut le faire. Il n’est pas borné. Sa philosophie plait à tout le monde. »