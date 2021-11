Consultant pour « RMC », Rolland Courbis donne son avis sur le début de saison et les choix de l’entraineur marseillais Jorge Sampaoli. Il émet quelques doutes.

« Il faut s’occuper des compositions d’équipe, des adversaires, de la gestion des suspendus et des blessés, des changements. Sauf que ces derniers temps, il fait des trucs inventés, avec Lirola à gauche par exemple. Sampaoli lui-même me paraît être perdu. Donc si Marseille ne se calme pas, et s’il faut inventer quelque chose à chaque fois pour surprendre l’adversaire, ça va être compliqué. Car avec le schéma actuel de Sampaoli, l’OM ne surprend plus personne. Marseille a un effectif pour faire une très bonne saison, mais dans une organisation classique, en 4-2-3-1 ou en 3-4-3. »