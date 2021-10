Daniel Riolo a pris la défense de Jorge Sampaoli après les nombreuses critiques reçues par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours.

« Je veux savoir s’il y a une préparation qui fonctionne mieux qu’une autre. Est-ce qu’on peut dire que certains joueurs sont mieux adaptés que d’autre ? Quand on parle de l’OM et de Sampaoli, pourquoi dès la première journée, au prétexte que le coach demande énormément d’efforts sur le terrain, une grande générosité, et du mouvement, l’équipe ne tiendrait pas et qu’elle allait finir cramée ? Tout ça je l’entend dans la bouche de tous les consultants. » A pesté le journaliste sur les ondes de « RMC. »

Après deux défaites de rang en championnat, l’OM se doit de réagir ce week-end avec la réception du FC Lorient au Stade Vélodrome. Ensuite, ils enchaîneront par un périlleux déplacement à Rome jeu di prochain dans le cadre de la troisième journée d’Europa League.