Daniel Riolo a du mal avec les performances d’Arkadiusz Milik et il livre son sentiment sur le buteur polonais depuis le début de la saison.

Sur les ondes de la radio, le journaliste est revenu sur les débuts du Polonais à Marseille et a ne cache pas sa déception par rapport aux performances de l’ancien du Napoli. « Milik devait être le type un peu hors niveau du recrutement. Tu avais des mecs que l’on ne connaissait pas trop, en quête de rachats et qui avaient tout à prouver. Milik, lui, c’était le gars de haut niveau, celui qui a fréquenté un grand club. La valeur sûre, certes qui a beaucoup été blessée, mais qui devient forte quand elle n’est plus blessée. Il devait empiler les buts, ça devait être le bonus des bonus pour l’OM d’avoir un attaquant de cette trempe. Il n’a pas tout le temps été là, il a des excuses mais on est mi-décembre et on n’a rien vu de Milik. Le peu que l’on a vu, c’est dix étages en dessous de ce que l’on attendait sur cette première partie de saison », a soufflé l’éditorialiste de la radio RMC.