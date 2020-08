Ce jeudi sur les antennes de RMC, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur l’attitude hypocrite de Villas-Boas lors de ses dernières sorties médiatiques.

Le mois dernier, le coach de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, n’avait pas caché sa déception après le match amical face au Bayern Munich (0-1). Une rencontre qu’il avait qualifiée de « purement commercial ». Une réaction sur laquelle s’est attardé Daniel Riolo à l’antenne de RMC.

« Villas-Boas a raison de se plaindre des opé’ commerciales. Moi, les personnes qui ont un salaire aussi élevé… Je veux dire c’est aussi le commerce qui fait ton salaire. Les mecs qui se prennent pour des chevaliers blancs, je trouve cela insupportable. (…) Qu’on arrête un peu le foutage de gueule ! Ça me fait penser qu’un soir dans l’After, on devrait dénoncer les guirlandes d’hypocrisie. On va mettre de côté les phrases de Villas-Boas parce qu’il y en a eu quelques-unes qui sont au comble de l’hypocrisie, au comble. »