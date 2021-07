Daniel Riolo a livré son expertise concernant le mercato de l’Olympique de Marseille et trouve que ce dernier a de la gueule.

Le journaliste de « RMC » s’est confié sur les premières arrivées à l’OM et a hâte de voir ce que Gerson et le jeune Konrad de la Fuente vont faire sous le maillot phocéen. Riolo dit bravo à Pablo Longoria et l’encourage à poursuivre ses efforts. « On ne va pas reprocher à l’OM de tenter des paris. Sur les derniers mercato, tu as vu ce qu’ils ont tenté ? Ils ont tenté des trucs de fou avec des mecs avec des salaires astronomiques qui étaient blessés en arrivant. Ils ont tenté des attaquants incapables de mettre un pied devant l’autre… On ne va pas leur en vouloir de tenter des paris sur de jeunes joueurs qui ont l’air en jambes et avec une bonne mentalité. Jorge Sampaoli va les faire bosser. Moi j’approuve totalement ce qui se passe à l’OM en ce moment, je trouve que c’est très bien. Je suis même pressé de voir. C’est mieux que de tenter Mitroglou le 31 août…«