En cette fin d’année, l’Olympique de Marseille vit encore et toujours de nombreux rebondissements. Depuis quelques heures la twittosphère s’enflamme et les supporters demandent le départ du président Jacques Henri Eyraud.

Il y a quelques jours, le patron du club olympien s’est confié auprès de la « Provence ». Le moins que l’on puisse dire c’est que ce dernier n’a pas du tout convaincu les fans. Pire encore, il s’est clairement mis à dos les supporters après avoir notamment annoncé que l’OM était un club avec des investisseurs et des sponsors pour la plupart fan et cette stratégie serait mauvaise pour le business. Du coup, Twitter s’embrase et le #EyraudDemission fait partie des top tweets du moment. Tout comme à Nantes avec Waldemar Kita, les Marseillais ne veulent plus de JHE à la tête de leur club et demandent un départ le plus rapidement possible.