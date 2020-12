Fervent supporter de l’OM, René Malleville en veut au coach Marseillais après le nul de ce week-end face à Reims.

Ce week-end, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à décrocher les trois points face à Reims (1-1). Un faux-pas qui met en rogne le supporter marseillais René Malleville. Dans sa chronique pour Le Phocéen, il souligne notamment le manque d’envie des joueurs et les choix douteux d’André Villas-Boas.

“Encore un match… On se demande comment on n’a pas gagné. Nagatomo, cela fait quelques matchs qu’on se rend compte qu’il n’est pas à la hauteur. Mais il y avait plein de paramètres. L’équipe est fatiguée physiquement et moralement. Pourquoi Villas-Boas sort Gueye et Benedetto ? Ce n’est pas normal. Quand tu vois que les mecs sont en forme, mais laisse-les. Gueye était en pleine bourre. Y’aurait peut-être eu une autre combinaison entre Thauvin et Benedetto pour marquer ce putain de but. Il n’est pas normal de ne pas gagner contre Reims.”