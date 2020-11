L’emblématique fan de l’Olympique de Marseille revient sur les raisons qui l’ont poussé à quitter l’émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste ».

Invité au micro de Radio Star cette semaine, René Malleville a fait le point sur son passage mouvementé dans l’émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste ». Excédé du bizutage qu’il a pu subir sur le plateau, le fervent supporter de l’Olympique de Marseille a préféré mettre un terme à sa participation.

“Peut-être qu’au début, je l’ai pris comme ça (Ndlr : être le Marseillais de service). Je me disais qu’au début, c’était un bizutage. Mais après, j’étais le patron sur le plateau, qu’il le veuille ou non. Parce que je tenais tête à tous et aux petits bobos parisiens, pas tous parce qu’il y en a que j’aime énormément. Quand j’étais sur le plateau, ils ont vu que le petit marseillais n’était pas une truffe. J’ai dit que je m’en allais parce que si c’était pour me prendre pour un con… Mais je me suis régalé et j’ai bien rigolé avec beaucoup de personnes mais quand ça va trop loin, ça va trop loin. Moi, je n’ai pas besoin d’Hanouna pour nourrir ma famille.”