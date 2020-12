Le truculent supporter de l’OM est particulièrement agacé par le président Eyraud.

Alors que la polémique ne désenfle pas après les révélations de La Provence ce matin, l’emblématique supporter de l’Olympique de Marseille, René Malleville, a également tenu à passer un message au président Jacques-Henri Eyraud. Rien ne va plus à Marseille.

« Eyraud s’est permis de dire des choses sur mon compte. Alors, je vais te dire Jacques-Henri, je suis l’OM depuis 1959, j’ai connu 26 présidents et 69 entraîneurs. Pour la plupart, on les a oublié. Mais moi, je suis encore là. Et toi, tu ne seras plus là, dans pas longtemps j’espère. Mais nous, les supporters, nous serons toujours là pour l’OM, et ce jusqu’à la mort. Et toi, tu te permets de critiquer les supporters. Il y a trop de Marseillais à l’OM ? Tu es vraiment le pire président que j’ai connu à l’OM ! Tu as compris ? J’en suis presque à demander le retour de Vincent Labrune. À côté de toi, Vincent Labrune, c’est le Einstein des présidents de l’OM »