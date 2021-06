Fan inconditionnel de l’Olympique de Marseille, René Malleville souhaite faire passer un message au président espagnol Pablo Longoria. Un message pour lui donner un conseil sur ce mercato.

Interrogé au cours d’un live avec Farid Rouas, René Malleville a demandé au boss olympien de tout faire pour conserver Arkadiusz Milik et Pol Lirola durant le mercato estival. Selon lui, c’est avec ces deux profils qu’il faut construire l’équipe de Jorge Sampaoli. « Il y a deux joueurs que je souhaite voir rester au club la saison prochaine, c’est Lirola et Milik. Ce sont deux joueurs qui seront indispensables au vu des performances qu’ils ont faites la saison passée. Lirola a fait des prouesses. Il est génial. Milik, n’en parlons pas ! Dès qu’il reçoit un ballon, c’est but. Je souhaite qu’il reste. On a mis du temps pour trouver un grand attaquant. Il faut le garder. Tirons le bon de ce qui arrive. Il faut que Milik et Lirola soient à l’OM à la reprise. »