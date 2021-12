Face aux médias, Dimitri Payet en a remis une couche sur le cas Letexier, l’arbitre de la rencontre.

De passage en zone mixte après le match nul arraché face à Reims (1-1), Dimitri Payet a eu quelques mots au sujet de l’arbitre de la rencontre : François Letexier. Pointé du doigt pour ses erreurs qui ont favorisé l’Olympique de Marseille, l’homme en jaune n’a pas non plus été épargné par le Réunionnais.

« C’est sûr que le match était plutôt calme et c’est vrai qu’on a l’impression que par certaines mauvaises décisions ou certaines fois où l’arbitre nous parle pas très correctement, on s’énerve et on s’agace. Donc voilà, d’un coup ça dégénère. Après, ça tombe malheureusement sur Bamba Dieng mais je pense qu’on ne peut pas lui en vouloir parce qu’à cet âge là on peut avoir ce genre de gestes mais ça lui servira certainement d’expérience. Si ça avait été moi ça aurait été plus grave parce que j’ai de la bouteille on va dire. Mais c’est vrai que des fois les matchs dégénèrent et malheureusement on n’y est pour rien, on est dans le jeu et quand on perd ça n’arrange pas. Il y a des arbitres avec qui on peut parler correctement et d’autres moins, qui ne vous parlent pas du tout donc c’est comme ça, il faut s’adapter mais c’est pas évident. »