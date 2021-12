Attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani n’était pas du tout satisfait de l’arbitrage du match hier soir face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1.

« On avait à cœur de bien commencer, donc franchement on peut se le dire : on a raté notre début de match. On a pris un carton rouge. Mais après ça, on a quand même eu des difficultés à revenir dans le match. On a essayé de jouer avec le cœur, mais ça n’a pas marché. Est-ce qu’il y a rouge pour Alvaro ? Pour moi oui. Il n’a pas à faire ça. Il fait obstruction en venant avec le coude. Il doit défendre, certes, mais pas comme ça. On ne doit pas faire ça sur un terrain (…) Je pense que si c’est un autre attaquant que moi. Je pense qu’ils (les arbitres) ont leurs préférences. » Rappelons que les Canaris ont été réduit à 10 contre 11 en première mi-temps après l’expulsion de Nicolas Pallois.