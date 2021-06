Jean-Charles De Bono, consultant pour FC Marseille, ne veut pas que l’OM recrute le joueur Rafael Leao en provenance du Milan AC pour 30 millions d’euros.

« Leao, c’est un super joueur. Techniquement et offensivement, c’est fort. Il est capable de jouer des deux pieds, c’est plus un 9 qu’un ailier. Mais parfois, il est ailleurs, il disparait par moments. Il doit progresser dans ce domaine-là. C’est un chasseur de buts, il va très vite, il peut faire exploser une rencontre en un rien de temps. Il est un peu rêveur. C’est un joueur d’avenir, qui doit encore progresser », a indiqué le consultant de FC Marseille.

Avant de poursuivre : « Si l’OM prend un jeune joueur comme lui à 30 ME, ce n’est pas pour le mettre sur un côté ou sur le banc derrière Milik. Je ne vois pas l’intérêt de prendre Leao si Milik reste, surtout à 30 ME. Et je ne sais pas si Leao pourrait répondre aux exigences demandées par Sampaoli. Après, je pense que l’OM a plus besoin de se renforcer à d’autres postes, comme en défense centrale par exemple. »