À quelques jours de la fermeture officielle du mercato estival, l’Olympique de Marseille va dégraisser avec le départ de son ailier international serbe Nemanja Radonjic direction le championnat portugais.

Après Dario Benedetto qui a été prêté en Espagne avec le club d’Elche ce vendredi, le club olympien va de nouveau dégraisser avec le grand départ de Nemanja Radonjic comme le précise l’Equipe. « Nemanja Radonjic va être prêté à Benfica, avec une option d’achat autour de 8M€ et quasi-obligatoire – elle sera levée en fonction de certaines conditions (nombre de matches joués, etc.). L’OM et le club lisboète ont un accord de principe et règlent les derniers détails formels, l’ailier et son agent vont s’envoler ce soir pour Lisbonne. » Peut-on lire dans le quotidien ce dimanche matin.