Après avoir recruté près de 9 joueurs, l’Olympique de Marseille doit aujourd’hui dégraisser son effectif. Dans le secteur offensif, Dario Benedetto et Nemanja Radonjic devrait sûrement quitter le club.

Si l’Argentin a annoncé qu’il voulait rester pour la saison prochaine il y a quelques heures, en revanche Nemanja Radonjic est bien sur le départ et c’est le Benfica qui tient aujourd’hui la corde. Dans son édition du jour, « l’Equipe » annonce que Jorge Sampaoli ne compte sur son ailier serbe et une vente est plus que jamais dans les tuyaux. Occasion parfaite pour Benfica qui a déjà offert 7 millions d’euros alors que l’OM réclame aujourd’hui 10 millions d’euros pour l’ancien sociétaire de l’Etoile rouge de Belgrade toujours sous contrat jusqu’en 2023. Affaire à suivre…