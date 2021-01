Sauf accident, il sera la première recrue officielle de l’OM durant ce mercato hivernal version 2021. Bien arrivé au centre de formation du club phocéen ce lundi, Pol Lirola, prêté par la Fiorentina, s’apprête à découvrir le championnat de Ligue 1. Petit portrait.

La nouvelle est quasiment officielle. Le latéral droit de la Fiorentina, Pol Lirola, devrait arborer le maillot marseillais dans les prochaines heures. Mais qui est ce jeune espagnol de 23 ans largement méconnu du grand public ? Pol a un parcours pour le moins atypique. Catalan pur souche, le joueur hispanique s’est formé à Barcelone mais pas à la Masia comme beaucoup de ses compatriotes. Le défenseur a commencé sa carrière en D3 espagnole en 2014 avec l’équipe B de l’Espanyol. Il ne disputera qu’un seul match sous les couleurs de l’Espanyol Barcelone avant de mettre le cap en direction de l’Italie et d’y retrouver un certain Pablo Longoria, alors recruteur pour la Juventus de Turin.

Un Barcelonais bien connu en Italie

En 2017, il commence son ascension avec les Espoirs espagnols sous la houlette de l’ancien joueur du FC Barcelone et Real Madrid, Albert Celades. Une période très enrichissante et bénéfique pour le jeune Pol. Celui-ci apprend aux côtés de ses ainés avec des joueurs de grande expérience tels que Dani Ceballos, Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ou encore Brahim Diaz. Malgré tout, le latéral droit ne bénéficie pas de beaucoup de temps de jeu. En tout, il ne disputera que deux matches pour la Rojita, dont un contre l’Italie de Federico Chiesa ou encore Nicolo Barella.

Comme nous l’avions écrit plus haut, Pol Lirola s’est exilé en Italie à partir du 26 janvier 2015 et y a découvert une culture foot très imprégnée lors de son passage sous forme de prêt à la Juventus. Le club turinois, conquis par son profil, l’achète ensuite pour 500 000 euros. Lirola brillera chez les jeunes en remportant notamment le Tournoi de Viareggio, compétition qui s’adresse aux équipes de moins de 19 ans. A l’été 2015, il gravit un échelon supplémentaire en intégrant le groupe pro pour participer à une tournée amicale en Australie.

La Vieille Dame décide ensuite, par l’intermédiaire de Pablo Longoria, de prêter leur latéral espagnol à Sassuolo sur une période de deux ans, synonyme d’entrée dans la cour des grands.

Il est vénéré à Sassuolo pour avoir marqué un but incroyable et historique

Pol Lirola, formé en tant que latéral, n’est pas voué à marquer des buts. Et pourtant, le 15 septembre 2016, l’Espagnol est entré dans la légende du club italien en inscrivant le premier but de l’histoire de Sassuolo en Coupe d’Europe face à l’Athletic Bilbao (3-0). Après une chevauchée incroyable et un raid solitaire dans son couloir droit, le latéral droit avait fait preuve de sang-froid en trompant le gardien basque avec un plat du pied chirurgical. Un but qui propulsera son club vers sa première victoire en phase finale d’une Coupe d’Europe. Une action qui démontre également que Lirola est un latéral à vocation offensive qui sait se projeter vers l’avant.