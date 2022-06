Plusieurs Olympiens sont sélectionnés pour représenter leur pays en cette fin de saison. Quels sont les phocéens qui vont jouer ce soir.

Pour de nombreux marseillais la saison n’est pas finie. En effet, 9 Olympiens représenteront leur nation tout comme 6 jeunes espoirs. Ce soir, trois joueurs de l’OM sont à l’affiche.

Avec les Bleus, les phocéens ne vont pas débuter

Pour le match de l’Équipe de France ce soir face au Danemark d’Eriksen, Mattéo Guendouzi et William Saliba ne devrait pas débuter. Cependant, il y a de grandes chances qu’ils aient du temps de jeu pour se montrer à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Tout juste parti en Angleterre du côte d’Aston Villa, le Minot Boubacar Kamara ne devrait pas débuter cette rencontre lui aussi.

Caleta-Car prêt à retrouver les Bleus

Avant de retouver ses coéquipier en club lors de Croatie/France qui sera le 6 juin prochain, Caleta-Car joue contre l’Autriche de David Alaba. Le défenseur croate devrait bien débuter la rencontre.

Demain ça va joueur aussi

Demain, Pape Gueye et le Sénégal affrontent le Bénin à l’occasion du premier match des éliminatoires de la CAN 2023. Cengiz Ünder et la Turquie reçoivent les Îles Féroé en Ligue des Nations tandis que Sead Kolasinac avec la Bosnie-Herzégovine se déplacera en Finlande pour la même compétition.