Dans un entretien accordé à la « Provence », Pol Lirola se confie et revient sur l’impact de Jorge Sampaoli sur le groupe olympien. Comme la plupart des joueurs, il parle de l’intensité, notamment aux entraînements.

« Sampaoli nous transmet son énergie. Il est très actif aux entraînements et durant les matchs devant son banc. Je pense que notre équipe avait besoin de ça. Sampaoli attend que l’on travaille plus, que l’on domine et que l’on contrôle les matchs et le ballon, que l’on se procure beaucoup d’occasions et que l’on joue très offensif. Et quand on n’a pas le ballon, il veut que l’on soit très agressif », a résumé l’Espagnol qui est prêté à l’OM jusqu’à la fin de saison par la Fiorentina. Lirola possède une option non obligatoire à 12 millions d’euros.