L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée du milieu de terrain brésilien Gerson. Mais quels sont les détails de cette offre ? Sport.fr vous révèle tout.

Deuxième recrue du club cet été, cette arrivée pose beaucoup de questions notamment en terme de prix pour un club, qui est toujours en déficit et avec des comptes dans le rouge. Comme l’expliquent les médias auriverde, l’OM va débourser 25 millions d’euros, hors bonus pour s’attacher les services de l’ancien de Flamengo. Justement ce dernier devrait aussi garder 20 à 25% sur une prochaine revente. Avec ce chiffre, Gerson va devenir le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club à égalité avec Kevin Strootman et juste un certain Dimitri Payet. Un gros risque pris par l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli.