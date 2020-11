Mourad Boudjellal est annoncé depuis plusieurs semaines comme le futur président de l’OM… en cas de vente du club.

Pour le moment, aucune vente du club à l’horizon et Mourad Boudjellal est toujours chroniqueur pour l’émission de la radio RMC. L’homme d’affaires publie dans les prochaines semaines un nouveau livre. « À 60 ans, je vais basculer dans le football. Sollicité par plusieurs équipes, je vise la présidence de celle qui me ressemble le plus. Je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions… », a indiqué le chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC.

« Enfin libre après quatorze ans à la tête du RCT, j’en ai fini avec le rugby et sa très haute bourgeoisie. Je vous dévoile toutes les coulisses de mon aventure, moi le saltimbanque atypique qui ne prend rien au sérieux : comment j’ai joué avec le salary cap en montant un système de primes aux résultats, mes convocations en commissions de discipline aux faux airs de « Groland », mon envie de m’emparer de la Ligue nationale… », a indiqué l’ancien président du RCT dans un communiqué avant la sortie, le 3 décembre, de son nouveau livre intitulé : « J’en savais trop…» « Coulisses du rugby, rêves de l’OM, je vous dis tout… » aux éditions Solar et écrit avec le journaliste Arnaud Ramsay.