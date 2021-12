Pas forcément rassuré à l’idée de défier Qarabag, le patron de l’OM s’attend à un véritable défi.

De passage au micro de RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a réagi au tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence. Pour rappel, les Olympiens retrouveront le club azerbaïdjanais de Qarabag au prochain tour.

« Ma première impression c’est que Qarabag est une équipe experte des compétitions européennes, ils ont l’expérience de jouer en Europe. On sait qu’à ce niveau, ça se joue sur des petits détails. Pour nous, c’est toujours un titre à aller chercher et l’OM doit jouer à fond dans toutes les compétitions. La Conférence est une compétition difficile, on l’a vu avec les équipes présentes dans ce tirage au sort. Ce sera très intéressant et amusant car c’est une compétition très ouverte où tout le monde va avoir beaucoup de possibilités. »