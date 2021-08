Le recrutement de Pablo Longoria est vraiment impressionnant… et pas encore terminé !

D’ici la clôture du marché, ce mardi à minuit, l’Olympique de Marseille vise pas moins de quatre joueurs, selon les informations de La Provence.

La piste la plus avancée est celle d’Amine Harit, qui serait prêté par Schalke 04. Les trois autres ? Mystère. De nombreux noms ont été avancés au cours des dernières semaines et Pablo Longoria a démontré que tout était possible, lui qui a déjà signé pas moins de 10 recrues cet été, à l’instant où l’on écrit ces lignes !

Pour suivre en direct le mercato de l’OM, cliquez ici