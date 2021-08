Voici l’analyse de Jorge Sampaoli après la belle victoire de l’OM face à l’ASSE (3-1), samedi soir, lors de la 4e journée de Ligue 1.

« Il me semble que cela a été une partie très intense et intéressante pour les spectateurs. L’équipe a joué un match avec conviction pendant 90 minutes. On a fait plaisir aux gens. Ils sont repartis heureux chez eux. Qu’elle gagne ou qu’elle perde, l’équipe montre qu’elle maintient la même ligne de conduite. On aurait pu marquer un but de plus. Malheureusement, on a atteint la pause à 1-1. Je suis convaincu qu’avec le temps, notre football sera meilleur et qu’on atteindra l’idéal que je veux. Nous devons continuer à solidifier cette idée que j’ai du football, avec cette équipe qui est complètement nouvelle et qui doit encore s’améliorer sur le plan du football ». »