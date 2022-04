Pour Mangala, William Saliba ne doit pas retourner à Arsenal s’il veut continuer à progresser.

Ancienne pépite du football français, Eliaquim Mangala a été interrogé cette semaine dans les colonnes du Progrès au sujet de l’éclosion du Marseillais William Saliba. Impressionné par son niveau, le défenseur de l’AS Saint-Étienne en a profité pour adresser un conseil à son jeune homologue. Il lui conseille notamment de rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine, « dans un environnement qui lui permette de grandir et d’enchaîner les matchs ».

« Saliba joue dans une équipe huilée, forte collectivement et avec des principes de jeu. Du coup, certaines individualités ressortent (…) La Premier League, c’est vraiment spécial. Il y a plus d’engagement. Tu joues à Brighton ou Burnley, c’est la guerre ! Le plus important pour lui, c’est d’être dans un environnement qui lui permette de grandir et, surtout, d’enchaîner les matchs. C’est où tu apprends le plus quand tu es jeune. La preuve : le fait de jouer à Marseille l’a mené en équipe de France. »