Joueur de l’Olympique de Marseille et en fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin parle de Jorge Sampaoli, son entraîneur. Il adore sa mentalité de prôner un jeu attractif.

« Il a ses idées en tête, son schéma tactique, que ce soit offensivement ou défensivement. C’est très important, car on sait quel est notre rôle sur le terrain. On travaille beaucoup les sorties de balle et la manière dont on va défendre ; il a fallu rapidement se mettre en place sur le plan tactique. Le staff demande beaucoup d’implication et de la justesse technique. Son système est basé sur l’offensive, sur l’attaque. Il réclame beaucoup d’efforts. C’est du football plaisir », a expliqué le milieu offensif au journal « La Provence. »