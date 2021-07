Une victoire 3 buts à 1 sur la pelouse de Fos-sur-Mer avec notamment un but de la recrue brésilienne Gerson. Après cette rencontre, Dimitri Payet a félicité les dirigeants pour ce vrai bon mercato. « C’est plus facile de travailler avec les joueurs qui sont là pendant la préparation qu’avec ceux qui arrivent le dernier jour du mercato, les responsables du club font un travail extraordinaire on a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’y habituer, c’est de très bons joueurs, ils se fondent vite dans le groupe, et je pense que ça se voit sur le terrain, » a-t-il déclaré au micro de « Canal+ Sport. » Rappelons que Gerson, Konrad de la Fuente, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez, Luan Peres et plus récemment William Saliba ont été recruté.