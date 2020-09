Jean-François Perès, journaliste sur Europe 1, est revenu sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Pour lui, Dimitri Payet peut modifier le visage du club phocéen…si il trouve la motivation…

“Payet ne changera pas. Il peut illuminer une rencontre, être sublime sur une série de matchs, quand il arrive à se motiver, qu’il énerve tout le monde. Parfois il n’y arrive pas, et quand c’est le cas il se frustre, et quand il se frustre, il sort du match et il ne fait plus les efforts”, a indiqué le chef du service des Sports de Europe 1 sur Le Phocéen.

Avant de poursuivre : “Mais je n’ai pas envie de l’assassiner, d’autant qu’il n’a pas été aidé. Thauvin, c’est différent, il revient, il a été décisif depuis le début de la saison. Le problème, c’est que lui aussi doit lutter contre son tempérament. Quand il n’est pas dans un bon soir, il devient plus brouillon. Villas-Boas les a sortis tous les deux, mais le message était davantage pour Payet que pour Thauvin.”