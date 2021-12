Après une entame de match convaincante, l’OM n’a pas su tenir dans la durée et n’a pu que s’incliner face à Brest. Un résultat décevant qui brise la belle série olympienne qui avait placé les Marseillais sur le podium. Un scénario décevant qui irrite Mattéo Guendouzi. L’ancien d’Arsenal répond notamment aux vives critiques à leur encontre.

En ouverture de la 17ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillait le Stade Brestois pour une rencontre entre deux équipes en forme. Inarrêtables, les Bretons écrivent l’histoire en enchaînant une sixième victoire consécutive en remportant un succès historique face à l’OM, (1-2). Une véritable désillusion pour les hommes de Jorge Sampaoli qui avait pourtant débuté la rencontre sur les chapeaux de roues avec à la conclusion un but de Gerson. Pourtant, au final, c’est une défaite qui a tendu les bras aux Olympiens. Un mauvais résultat qui a soulevé de vives critiques à l’encontre de l’entraîneur argentin et de ses hommes ce qui agace fortement Mattéo Guendouzi.

« On n’a pas très bien débuté la 2e mi-temps et c’est ce qui nous a mis dedans après. Il y a plein de matches qu’on maîtrise où on n’arrive pas à marquer le deuxième but. C’était aussi le cas à Nantes, où on a maîtrisé le match sans marquer le deuxième but. Donc, on sait qu’à n’importe quel moment, on peut se faire égaliser. Et c’est ce qu’il s’est passé cette fois-ci et derrière on se reprend un but. […] On joue comme on travaille à l’entraînement en ce moment. Dernièrement, on avait quand même eu des bons résultats, à part le match à Galatasaray. Quand on gagne, tout le monde dit qu’on joue très bien. Et quand on perd, bizarrement, on joue très mal. Si on retient la première mi-temps, on a très bien joué, on a fait de très bonnes choses et c’était très intéressant. La deuxième mi-temps, on a été un peu catastrophiques« , a déclaré Mattéo Guendouzi dans des propos relayés par L’Equipe.