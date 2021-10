Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara sera libre à la fin de la saison en cours.

En fin de contrat avec l’OM en fin de saison, le joueur polyvalent sera libre de signer avec le club de son choix en janvier prochain. Sauf s’il change d’avis et prolonge avec l’OM. Et c’est le choix que préfère Samir Nasri, ancien joueur du club et nouveau consultant de Canal+. Il souhaite voir Boubacar Kamara prolonger avec Marseille.

« Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans un club du milieu de tableau en Premier League. Et c’est ton club, il y a un bon projet. T’as la vingtaine, de l’argent, tu vas en gagner dans ta carrière, » a-t-il ajouté en guise de message à l’endroit du joueur marseillais.

Africa Top Sports