Consultant sur « Prime Video », Mathieu Bodmer ets revenu sur le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille et il pense que Pablo Longoria doit se plonger sur deux pistes ou plutôt deux profils bien précis.

« Cette saison, Marseille peut viser la deuxième place. Pour cela, il faudrait que l’OM s’active sur le mercato. Mais il faudra d’abord dégraisser un peu l’effectif. Vendre Amavi, un défenseur central comme Caleta-Car… La situation de Kamara est compliquée au milieu. Mais pour moi, la priorité, c’est d’aller chercher un deuxième attaquant pour suppléer Milik. Un buteur avec un registre différent. Bamba Dieng est là, mais il joue plus sur le côté avec Payet dans l’axe. Milik a besoin d’une doublure. » A-t-il lancé dans Rothen s’enflamme sur « RMC. »

Avant de terminer : « Car l’OM a un peu de mal à jouer avec lui. Et je pense aussi à une recrue dans le couloir gauche, sachant que je ne suis pas convaincu par Luis Henrique… Et Konrad n’a pas de statistiques. Buteur et piston gauche, voici les deux postes sur lesquels l’OM doit plancher en janvier prochain. » Voir maintenant si Pablo Longoria ou Jorge Sampaoli partage le même avis…