Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC, a évoqué lors d’un passage sur le site du Phocéen son amour pour la ville de Marseille et les rumeurs de la vente du club.

“J’adore cette ville, la passion qui y règne, l’ouverture des gens. Le côté populaire de ce club, c’est formidable. J’ai toujours été impressionné par les gens qui vont au Vélodrome en famille, ceux qui se saignent pour payer leur abonnement, ceux qui sont en virage à 60 ans… Et je pense que ça peut être une belle saison justement parce qu’il y a un petit effectif. Les joueurs vont tous être déterminés alors que le projet s’est recentré autour de Villas-Boas. Le meilleur joueur de l’effectif, Thauvin, revient… j’y crois. Un jour j’étais dans le TGV avec un des directeurs de l’hôpital de la Timone, il me disait qu’il constatait une augmentation de la fréquentation des urgences quand l’OM perdait”, a indiqué le journaliste de RMC.

Avant de poursuivre : “Marseille, il y a de la folie. Du coup, ça m’a vraiment fait souffrir quand des gens pensaient qu’on cachait des informations sur la vente. J’étais fou de rage. Je comprenais certains pouvaient se nourrir de la crédulité de supporters qui étaient déçus par le projet actuel. Certains profitent, essaient de mettre les supporters de l’OM contre leur club, et ça me fait beaucoup de mal, parce qu’après, on va penser que Messi, Cristiano Ronaldo vont débarquer avec Zidane sur le banc… les supporters de l’OM méritent beaucoup mieux.”