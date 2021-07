Nouveau gardien de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez a posté un petit message pour remercier les supporters de l’AS Roma.

Voici ce que le gardien de 26 ans a écrit vis-à-vis des fans du club de la Louve. « Chers supporters de la Roma, comme vous le savez, je serai prêté à l’OM la saison prochaine. J’ai passé deux saisons intenses dans ce magnifique club où j’ai pu défendre les cages de la Roma : la vérité est que cela a été un honneur et un plaisir. Je voudrais vous remercier pour l’amour et le soutien que j’ai reçus de mes coéquipiers, du club et des supporters. Je comprends maintenant pourquoi ce club est si spécial. Merci beaucoup et bonne chance pour la nouvelle saison qui commence. »