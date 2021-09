Ancien du FC Barcelone, le jeune ailier américain est surpris par le niveau physique du championnat et il se sent de mieux en mieux. « Le niveau physique de la Ligue 1 est très relevé, il y a beaucoup de transitions dans les deux sens. C’est un championnat très excitant à regarder. Je pense que c’est très différent de ce que j’ai connu auparavant. En Espagne, c’est beaucoup plus calme, plus tactique et le rythme est plus lent. Donc c’est un peu compliqué, mais je suis content de m’être déjà bien adapté à ce jeu-là. » A expliqué celui qui pourrait être titulaire dès ce dimanche avec le réception du RC Lens.