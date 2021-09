À l’instar de Neymar et Mbappé au PSG, Guendouzi et Gerson ont réglé leur différent directement sur la pelouse hier soir pendant le match OM-Lens.

Invaincu depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille a connu son premier revers hier soir au Vélodrome contre le RC Lens (2-3). Un match au cours duquel les esprits se sont échauffés… entre coéquipiers olympiens. Après le but du 2-0 en faveur des Nordistes, le ton est monté entre Mattéo Guendouzi (22 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Gerson (24 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison), comme on a pu le voir brièvement sur les images d’Amazon Prime Vidéo.

Face aux explications musclée entre les deux Marseillais, Pape Gueye s’est même permis d’intervenir pour les séparer et Leonardo Balerdi a également tenté de calmer le Brésilien. Plus tard dans la soirée, le capitaine de l’OM Dimitri Payet, a aussi échangé avec l’ancien de Flamengo pour totalement apaiser la situation. Le signe de la frustration des Marseillais, malmenés par les Lensois tout au long de la rencontre.