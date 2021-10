Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi parle de son entraîneur Jorge Sampaoli, qu’il apprend à découvrir chaque jours à l’entraînement.

À l’occasion d’un entretien accordé à Onze Mondial (qui va paraître jeudi), le milieu de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi (22 ans) a analysé la méthode de son entraineur : Jorge Sampaoli. « Quand tu me dis Jorge Sampaoli, le premier mot qui me vient, c’est extraordinaire ! Il est extraordinaire dans sa manière d’être, mais aussi dans sa manière de coacher et dans sa manière de voir le football. Beaucoup de personnes le voient sur le côté, à marcher comme un fou devant son banc. Ils pensent qu’il fait les 1 000 pas sans rien comprendre et qu’il s’énerve tout le temps. En réalité, Sampaoli ne résume pas à ça. Il y a juste à voir notre manière de jouer », a-t-il confié.

Avant de continuer : « Tu as vu comment il a installé sa vision du football ? C’est magnifique. Si tu regardes comment on joue depuis le début de saison, c’est magique. On a réussi de très bons matchs. On est en train de créer une vraie philosophie de jeu avec ce coach. C’est pour ça que ça marche bien. Humainement, j’aime beaucoup sa personne. Avant de signer, il m’a présenté le projet. Il m’a expliqué ce qu’il voulait faire de moi. C’est ce que j’ai aimé dans son discours. Il m’a dit : ‘Matteo, tu es un très bon joueur, mais avec moi, tu vas progresser et apprendre de nouvelles choses’. C’est ce que j’ai fait depuis mon arrivée. » S’est exprimé le joueur de l’Equipe de France.